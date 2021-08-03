المستوى الرابع يدفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى ليبيا

حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى ليبيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الإصابة بشكل كبير.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: “بعد إصدار مراكز السيطرة على الأمراض إشعارًا صحيًا من المستوى الرابع لليبيا؛ بسبب انتشار الجائحة فيها بشكل مرتفع جدًا”.

وعلقت الخارجية الأمريكية، على ارتفاع مستويات الجريمة في ليبيا، بما في ذلك التهديد بالاختطاف من أجل الفدية.

واعتبرت أن الغربيين والمواطنين الأمريكيين أهدافًا لهذه الجرائم، وأن النشاط الإرهابي المتواصل من قبل الجماعات المتطرفة، التي هددت مسؤولين ومواطنين أمريكيين مع إمكانية اندلاع مواجهات جديدة بين المجموعات المسلحة دون سابق إنذار؛ ممّا يؤثر على مواطني الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة تحتجز أحياناً المسافرين تعسفيًا، ولا تسمح لهم بمقابلة محامٍ أو القيام بأي إجراء قانوني.

وعبّرت الحكومة الأمريكية عن قلقها بشأن استهداف النقل التجاري في ليبيا؛ مما جعلها تحظر عمليات الطيران التجاري داخل المجال الجوي للبلاد، مع إعلانها عدم قدرتها على تقديم المساعدة الطارئة أو الروتينية لمواطنيها داخل ليبيا؛ بسبب تعليق عمل سفارتها في طرابلس منذ 2014.