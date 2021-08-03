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«الزغيد»: بقاء «المشري» في المشهد لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر ” إبراهيم الزغيد ” عضو مجلس النواب أن بقاء خالد ‏المشري في المشهد الحالي لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال «الزغيد» خلال كلمته في جلسة الاثنين المنعقدة في طبرق، إن “من يملك جنسيات سابقة لا يوجد سبب في عدم قبول ترشحهم ‏للرئاسة، طالما أنهم موجودين في بلادنا ودرسوا في جامعاتنا وتربوا في ‏أرضنا”، على حد قوله .

وأوضح النائب بالبرلمان أن “الاستمرار  في النقاش مضيعة للوقت ولن يأخذ منا القانون يوم ‏في النقاش بل قد يأخذ منا أسابيع أو شهور، وبالتالي نود أن نؤكد ‏على سرعة إنجازه لأهمية  تمرير قانون انتخاب مجلس ‏النواب، وأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت”.

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الانتخابات الزغيد المشري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المشرى واخوانه المفلسين اداة فى يد القوى الاستعمارية التى تريد نشر الفوضى فى ليبيا ولهذا تجد من يحرضه هو السفيه الامريكى ومن يوظفه لصالحه اردوغان ومن يقدر على قطع لسانه هو الشعب الليبى كما فعل الشعب التونسى العظيم الذى امطر سيارة الغنوشى امام البرلمان التونسى بالحجارة مما جعله ينصرف خوفا على حياته ويذهب للمستشفى فالاخوانى بطبيعته غبى جدا يخرب بيته بايده فهو مثل الذباية تهشها فتعود من جديد وبرشة موبيد تسقط هلى الارض اعطوا المشرى رشة مبيد ليستريح من غباوته

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