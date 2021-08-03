«الزغيد»: بقاء «المشري» في المشهد لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

اعتبر ” إبراهيم الزغيد ” عضو مجلس النواب أن بقاء خالد ‏المشري في المشهد الحالي لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال «الزغيد» خلال كلمته في جلسة الاثنين المنعقدة في طبرق، إن “من يملك جنسيات سابقة لا يوجد سبب في عدم قبول ترشحهم ‏للرئاسة، طالما أنهم موجودين في بلادنا ودرسوا في جامعاتنا وتربوا في ‏أرضنا”، على حد قوله .

وأوضح النائب بالبرلمان أن “الاستمرار في النقاش مضيعة للوقت ولن يأخذ منا القانون يوم ‏في النقاش بل قد يأخذ منا أسابيع أو شهور، وبالتالي نود أن نؤكد ‏على سرعة إنجازه لأهمية تمرير قانون انتخاب مجلس ‏النواب، وأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت”.