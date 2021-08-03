«الزغيد»: بقاء «المشري» في المشهد لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

اعتبر ” إبراهيم الزغيد ” عضو مجلس النواب أن بقاء خالد المشري في المشهد الحالي لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال «الزغيد» خلال كلمته في جلسة الاثنين المنعقدة في طبرق، إن “من يملك جنسيات سابقة لا يوجد سبب في عدم قبول ترشحهم للرئاسة، طالما أنهم موجودين في بلادنا ودرسوا في جامعاتنا وتربوا في أرضنا”، على حد قوله .
وأوضح النائب بالبرلمان أن “الاستمرار في النقاش مضيعة للوقت ولن يأخذ منا القانون يوم في النقاش بل قد يأخذ منا أسابيع أو شهور، وبالتالي نود أن نؤكد على سرعة إنجازه لأهمية تمرير قانون انتخاب مجلس النواب، وأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت”.
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