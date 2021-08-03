ليبيا تُسجل 2,139 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 30 حالة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 2,139 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، بينها 1,625 حالة جديدة إضافة إلى 514 حالة مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء: 1,014 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 40 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات حتى الآن، 258,467 حالة، بينها 60,641 حالة نشطة.

وأردف المركز: تعافى حتى الآن 194,217 شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,609 أشخاص.

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