عدنان الشعاب: أرجح اعتماد الميزانية في جلسة البرلمان اليوم “بمن حضر من النواب”

قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب، إن “الميزانية ستعتمد في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء”، لافتًا إلى أن ” الحضور أمس الاثنين تجاوز المائة نائب”.

وأضاف «الشعاب» في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أنه “يرجح اعتماد الميزانية بمن حضر من النواب وأنه في سنوات ماضية اعتمدت بحضور 30 و40 نائب حسب الظروف”.

وذكر عضو مجلس النواب أنه لا يتوقع “مناقشة بند الدوائر الانتخابية هذا اليوم وأن لديهم بند انتخاب الرئيس الذي لم يستكمل بعد”.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي للبرلمان، أفاد أمس الإثنين بتأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون.

كما نقل المكتب الإعلام للمجلس عن عقيلة قوله إنه “نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف تنجز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب”.