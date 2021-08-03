وصول طائرة شحن  إماراتية ⁩ لـ “امعيتيقه” تحمل 800 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني

وصلت اليوم الثلاثاء، طائرة شحن من دول الإمارات العربية،⁩ إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس على متنها 800 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أعلن أمس الاثنين، وصول شحنة ضخمة من لقاح فيروس كورونا المستجد من نوع سينوفارم والمعتمد لدى

منظمة الصحة العالمية، وتقدر الشحنة التي وصلت أمس بمليون ومئتان وستون ألف جرعة.

وقال الدبيبة، في تصريح صحفي بمطار معيتيقة: “سيتم ورود الشحنات تواليًا، حيث من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة المقبلة”، مضيفًا “بهذه المناسبة أدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز وأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفيروس”.

بدوره، أعلن وزير الصحة، علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفايروس من 68% إلى 24% نتيجةً للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة.

وأوضح الزناتي للمواطنين، أنه تم فتح 432 مركز لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا، وقيام وزارة الصحة بحملات استثنائية لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.