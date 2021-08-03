البحث الجنائي شحات يضبط متهمين بالتزوير واختلاس أكثر من 4 ملايين دينار من المصرف التجاري

ليبيا – ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمدينة شحات أمس الإثنين متهمين بالتزوير واختلاس مبالغ مالية قدرت بـ أكثر من 4 ملايين دينار.

مديرية أمن شحات أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات عن وجود واقعة اختلاس مبالغ مالية تقدر بالملايين من المصرف التجاري الوطني شحات.

وأشارت المديرية إلى أنه وعقب فتح محضر بالواقعة والبحث والتحري عن أي معلومات، تم تحديد المسؤولين عن عمليات التزوير والاختلاس وضبط المتهمين.

المديرية قالت: إن قيمة المبالغ المختلسة قدرت بأكثر من 4 مليون دينار، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية بالخصوص.

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