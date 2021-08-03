الطرشاني: وحدات الجيش تمكنت من القبض على أغلب العصابات بمدينة سبها

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية لمديرية أمن سبها علي الطرشاني أن وحدات الأجهزة الأمنية بإسناد مباشر من الجيش الوطني، تمكنت من القبض على أغلب العصابات بالمدينة.

الطرشاني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أكد أن المجرمين والخارجين عن القانون ما زالوا ينشطون في أطراف المدينة وبعض الشوارع التي تشهد كثافة سكانية من النسيج القبلي، مستغلين الغطاء الذي توفره القبائل لأبنائها.

وتابع أن وحدات الجيش والأجهزة الأمنية تتبع سياسة احترام النسيج الاجتماعي، ولا تدخل لأي حي ولا منطقة، إلا بتنسيق مسبق مع أعيانها ومشايخها.

الطرشاني أوضح أن المديرية تسعى أخيرًا لتوفير الدعم السريع لوحداتها المتمركزة عن طريق أجهزة مراقبة وتتبع دقيق، ستنتشر في جميع شوارع المدينة لحفظ الأمن والاستقرار.

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