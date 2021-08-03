أمن طرابلس: ضبط متهم من الزنتان وبحوزته مسدس تركي وآخر من الخمس قتل «اثنين»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبطيات مكتب البحث الجنائي التابع لها خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها تمكنت من ضبط عدد من الجرائم والخارجين على القانون.

وقال بيان صادر عن المديرية: “في إطار تنفيذ المهام المنوطة بمكتب البحث الجنائي طرابلس والرامية لإلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين في محاضر التحقيقات، تمكن أعضاء المكتب من إلقاء القبض على المتهمين في الجرائم التالية”.

وأضاف البيان “في إطار التنسيق الأمني ببن مديريات الأمن وبناء على امر القبض الصادر من المحكمة الجزئية الزنتان بشأن مقتل المدعو ( ع.ا.غ ) من قبل المتهم ( م.ع.ا )، حيث تمكن أعضاء المكتب من خلال جمع المعلومات والتحريات من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته مسدس تركي الصنع وهو على متن سيارة نوع (هونداي أكسنت) بيضاء اللون معتمة الزجاج بالكامل وبالاستفسار عليها من غرفة السيطرة تبين أن اللوحات المثبتة عليها لا تخصها وبالتحقيق معه، اعترف بشراء السيارة من شخص يدعى ( خ.ب.ر ) كما اعترف بتزوير رخصة القيادة وكتيب السيارة، واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى قسم البحث الجنائي الزنتان”.

وتابع “تمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط المتهم (ع. م. ا) والمطلوب لقسم البحث الجنائي الخمس لقيامه بقتل المجني عليهما (ج.ص.ي) و(ع.ص.ي) والتي حصلت خلال سنة 2020م والصادر بحقه امر قبض من نيابه سوق الخميس بالخمس، واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى قسم البحث الجنائي الخمس”.

واستطرد “بالإشارة إلى بلاغنا بتاريخ 2021/7/25م بشأن واقعة السرقة بالإكراه والتي حصلت بدائرة مركز شرطة المدينة والمشتكي فيها المدعو (ي.ن.ا)، فقد تمكن أعضاء المكتب من إلقاء القبض على المتهم المطلوب المذكور في الواقعة ( أ.غ.ع) واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة المدينة لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص”.

وواصل “بالإشارة إلى بلاغنا بتاريخ 2021/7/4م بشأن واقعة السرقة بالإكراه والتي حصلت بدائرة مركز شرطة باب بن غشير والمشتكي فيها المدعو (ع.إ.ض) فقد تمكن أعضاء المكتب بالتنسيق مع المشتكي من التعرف على أحد الجناة وهو المدعو ( ع. ن. ب) وإلقاء القبض عليه وتم التحقيق معه، واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة باب بن غشير لإحالته إلى النيابة”.

واستكمل “بالإشارة إلى بلاغنا بتاريخ 2021/2/14م بشأن وقائع نصب واحتيال وتزوير من قبل أشخاص تم القبض على اثنان منهم في السابق، فقد تمكن أعضاء المكتب من التعرف على أحد الجناة وإلقاء القبض عليه وهو المتهم (م.م.ض) والذي اعترفت عليه زوجة المتهم الأول المقبوض عليه في السابق بأنه كان يحضر إلى زوجها عدة مرات ويقوم بتسليم مبالغ مالية إلى زوجها رفقه المدعو (ع.ا) وبالتحقيق معه اعترف المتهم بارتكابه لوقائع النصب المذكورة سابقاً وقد تعرفوا عليه بعض المشتكين في الوقائع، واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة عين زارة لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص”.

وأشارت مديرية أمن طرابلس، أن عدد المتهمين المحالين لمراكز الشرطة والنيابات بلغ (21 متهما)، ووصل عدد التهم إلى (37).