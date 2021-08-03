كتلة هوائية ساخنة تُواصل تأثيرها على طقس ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وأشار، في الملخص العام، إلى أنه لا تغيير في حالة الطقس، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالبيةالمناطق، وجاءت بقية التفاصيل كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:-

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (38- 42) مْ، لتصل إلى(44) مْ علي أبو نجيم و العزيزية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مْ على غالبية المناطق وتصل إلى (43) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 44 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 41) مْ.

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