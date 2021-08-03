ميناء بنغازي: دول أربعة سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري اليوم الثلاثاء دخول أربعة سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها الإسمنت السائب.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل الحاويات (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 258 حاوية بضائع مختلفة، وكذلك السفينة ( أي أف ألدرا) وعلى متنها عدد 197حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأشار الشهيبي لدخول السفينة( ألــك) وعلى متنها عدد 178 حاوية بضائع مختلفة وكذلك سفينة نقل الإسمنت (سيلين أم) وعلى متنها 4800 طن من مادة الإسمنت السائب.