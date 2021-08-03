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«الداخلية»: ضبط المسؤولين عن تزوير العملة واختلاس 4 ملايين دينار بشحات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، القبض على المسؤولين عن عمليات تزوير النقود واختلاس 4 ملايين دينار، بأحد المصارف التجارية بمدينة شحات.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “بعد ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي شحات مفادها واقعة اختلاس مبالغ ماليه تقدر بالملايين من أحد المصارف التجارية بالمدينة”.

وأضاف البيان “على الفور تم فتح محضر بالخصوص والبدء في اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، وتم التعرف وضبط المسؤولين عن عمليات التزوير واختلاس ما قيمته 4 ملاين دينار”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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اختلاس تزوير شحات وزارة الداخلية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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