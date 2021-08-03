نصية يطالب بحزف شرط التزكيات الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية

طالب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، بضرورة حزف مادة شرط التزكيات الشعبية لمرشح الانتخابات الرئاسة، قائلا: «لدينا تجربة سيئة في هذا الصدد، وهذا ما رأيناه في جنيف خلال اختيار السلطة التنفيذية الموقتة، حيث رأينا عدد من المزكيين في مناصب لأنهم أوصلوا هذه السلطة».

وقال نصية خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة: «لا تستخدموا مفهوم الأقاليم لتفتييت الدولة، ما حدث في الماضي كان لبناء الدولة، والوضع الآن مختلف».

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