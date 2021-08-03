هل يشارك مجلس الدولة في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس؟.. عقيلة يرد

رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على استفسار أحد النواب بشأن «مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة».

وقال عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ردا على استفسار النائب أبوبكر سعيد: «إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق».

وأضاف: «مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته».

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