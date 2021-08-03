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هل يشارك مجلس الدولة في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس؟.. عقيلة يرد

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على استفسار أحد النواب بشأن «مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة».

وقال عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ردا على استفسار النائب أبوبكر سعيد: «إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق».

وأضاف: «مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا  في حدود صلاحياته».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة واى اقتراحات تعرض عليه غير ملزمة له المهم ان يصوت النواب بالاغلبية على القانون اما مجلس المشرى الاعمى لهدم الدولة فليس له اى صفة دستورية او قانونية هو مسمار جحا اثناء اتفتق الصخيرات وبعد رحيل جحا السراق دخل مسماره فى مؤخرة المشرى وقضى الامر

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