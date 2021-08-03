العرفي: اليوم اعتماد الميزانية في مجلس النواب بنصاب مكتمل

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، “اعتماد الميزانية في جلسة اليوم الثلاثاء”، متوقعًا أن “يكون النصاب مكتملا”.

وقال «العرفي» في تصريح صحفي لفواصل، إن “الجلسة ستتناول أيضا مناقشة قانون انتخاب الرئيس، ولدينا نقاط جدلية بهذا الصدد تحتاج إلى توافق”.

وأردف أن ” من بين هذه النقاط الجدلية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمحكومين من المحكمة الجنائية “.

وعقب موضحًا أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحدّث عن المحكومين من المحكمة الجنائية لا المطلوبين، وهو ما فُهم خطأ وتناولته وسائل الإعلام وفق هذا الفهم”, وختم قائلًا: إن”بند الدوائر الانتخابية إن طُرح للنقاش، فسيكون فرديا وليس بنظام القائمة”.