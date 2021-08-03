فهمي التواتي يؤكد أهمية شرط التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية

أكد عضو مجلس النواب فهمي التواتي، الثلاثاء، أهمية التزكيات كشرط لإجازة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقال التواتي، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، : «التزكيات مهمة حتى لو كانت خمسة آلاف لأنها مجرد باب للدخول ولن تعطي لأي شخص الرئاسة».

بخصوص «فساد مجلس النواب»، قال التواتي: «لسنا مسؤولون عن الفساد في الحكومات السابقة باستثناء حكومة عبد الله الثني. الحكومات الأخرى تسأل عنها البعثة الأممية».

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