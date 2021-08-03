النهر الصناعي: إزالة التعديات عن 15 محطة

أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم الثلاثاء إزالة الاعتداءات والوصلات غير شرعية عن عدد 15 محطة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن القوات الأمنية تواصل بالتعاون مع عناصر النهر الصناعي إزالة الوصلات الغير شرعية من المحطة (MH600(26+608 إلى محطة( MH600 (17+439 حيث تمت إزالة التعديات لعدد 15 محطة منها ( A.V)/(M.H)/(P.W)/(T.O) والاقطار كانت (3/4 ▪︎1▪︎2▪︎3▪︎4 ) بوصة

وأشار الجهاز إلى أنه خلال هذه الحملة تمت إعادة ترقيم غرف المحطات من جديد وحصر مكونات الغرف مبينا أن العمل لازال مستمرا

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن أمس الأول أنه يعتزم القيام بحملة واسعة ومكثفة لإزالة الوصلات الغير شرعية بالمنطقة الممتدة من سوق الخميس وحتى باطن الجبل.