الجازوي يطالب بقصر تزكيات مرشحي الرئاسة على «النواب»

طالب عضو مجلس النواب سعد الجازوي، بضرورة قصر التزكيات الخاصة بمرشحي الانتخابات الرئاسية على مجلس النواب.

وقال الجازوي، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لاستئناف مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة: «التزكيات بوابة للحصول على المنافع، لذلك يجب الاكتفاء بقصرها على مجلس النواب، حتى لا نفتح الباب أمام المزكيين لكسب المنافع من المزكى فيما بعد».

وأضاف: «التزكية الشعبية لا تتقيد بشرط الكفاءة»، وتابع: «الناس تزكي من تعرفه معرفة شخصية حتى لو كان غير كفؤ».

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