ليبيا الان

بالتفاصيل.. تعرف على بنود الميزانية المعدلة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدمت حكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بعد تعديله بقيمة إجمالية بلغت 111,273, 260,670 دينار.

وبحسب الميزانية العامة للدولة فإن الباب الأول “المرتبات وما في حكمها” يقدر بـ 43,919,953,450 دينار بينما الباب الثاني “نفقات تسييرية وتشغيلية” يبلغ قيمته 18,753,307,4000 دينار وتقدر مخصصات الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” بـ 20,000,000,000 دينار وتقدر مخصصات الباب الرابع “نفقات الدعم” 22,600,000,000 وتقدر قيمة الباب الخامس “نفقات الطوارئ” 6,000,000,000 دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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