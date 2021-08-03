أين اختفى فريطيس؟.. مصادر من الحكومة: لا معلومات لدينا حول اختفائه

أخبار ليبيا24

لازال مصير، رئيس ديوان النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة، رضا فريطيس، مجهولًا مُنذ فقدان الاتصال معه أثناء وجوده في العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر من مجلس رئاسة الوزراء في بنغازي، فُقدان الاتصال مع فريطيس منذ مساء الإثنين عقب خروجه من مقر نائب رئيس الحكومة، حسين عطية القطراني، القريب من مقر مجلس رئاسة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر متطابقة، في تصريحات لأخبار ليبيا 24، اليوم، إنه لم ترد أي معلومات حول فريطيس حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنه فقد الاتصال بمرافق له (موظف بديوان رئاسة مجلس الوزراء بنغازي) أيضًا.

وحاول مراسل الوكالة بالتواصل مع وزارة الداخلية ووكيل الوزارة، وبمكتب إعلام حكومة الوحدة الوطني ولكن دون جدوى، فيما أفادت مصادر بمقر رئاسة الوزراء طرابلس أن الفريطيس يعمل من مقر منفصل عن مقرهم ولم تردهم أي معلومات عليه.