العائب : يجب اختيار رئيس يلتف عليه غالبية الليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الإيمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت عضو مجلس النواب حليمة العائب أن جلسة اليوم الثلاثاء كانت حول تعديل باقي المواد للوصول إلى توافق حول معايير وشروط انتخاب رئيس ليبيا المقبل .

العائب أوضحت في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء أن الهدف من هو اختيار رئيس يلتف عليه غالبية الليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الإيمان .

وقالت “لا جديد بالنسبة لاعتماد الميزانية بناء على طلب الحكومة تأجيلها إلى إشعار آخر “، مشيرة إلى أنه تم تعليق جلسة الإثنين على أن يتم ضبط الصياغة للتعديلات المضافة لمادة رقم “1” التي نتجت عن اجتماع اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب الأخيرة لبحث قانون الانتخابات في العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت إلى أنه تم عرض قانون تنظيم انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته جلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين .

وبينت أنه تم خلال الجلسة مناقشة المادة “1” تخص شروط الترشح لرئاسة الدولة عن طريق الاقتراع السري من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين.

ولفت إلى أنه قد حددت شروط رئيس الدولة وهي أن يكون ليبيا مسلمًا، وإلا يكون حاملا لجنسية أي دولة أخرى، وإلا يكون متزوجا من غير ليبية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره،إلا تقل سنه عن (40) سنة، وإلا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، وأن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون .