بليحق: ميزانية الحكومة المعدلة بلغت أكثر من 111 مليار دينار 

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس.

وأوضح بليحق في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.

ويواصل مجلس النواب في جلسة اليوم المداولة والنقاش في مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وأجل مجلس النواب، أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.

ورجح مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريحات صحفية عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على الجلسة العامة للتصويت اليوم الثلاثاء.