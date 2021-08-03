السفارة التونسية: الإفراج عن المهاجرين التونسيين بمراكز الإيواء الليبية خلال أيام

نقلت السفارة التونسية لدى ليبيا عن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ القول إنه سيتم الإفراج عن كافة المهاجرين التونسيين خلال اليومين المقبلين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، بعد إتمام الاجراءات الادارية والقانونية والصحية اللازمة.

وحسب بيان صحفي صادر عن السفارة، اليوم الإثنين، أدى السفير التونسي بطرابلس السعيد العجيلي رفقة القنصل العام زيارة الى مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس ، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفق البيان، اطلع السفير والقنصل العام على أوضاع المهاجرين التونسيين، مطمئنا إياهم على قرب الإفراج عنهم.

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