وزارة الداخلية تبحث مستجدات مكافحة وباء كورونا

بحثت وزارة الداخلية مستجدات حفظ الأمن ومكافحة تفشي وباء كورونا من خلال فرض حظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية لواء خالد مازن اليوم الثلاثاء بمكتبه بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل الوزارة لكافة مكوناتها في حفظ الأمن ومكافحة تفشي وباء كورونا من خلال فرض حظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية الاخرى.

وكما نوقش خلال الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة وإيجاد الحلول لها بما يحقق نتائج ايجابية للارتقاء بمستوى الآداء بكافة مكونات الوزارة.

واستمع الوزير إلى ملاحظات وشروح وافية من قبل وكيل الوزارة حول آخر الأعمال المنجزة والجهود التي تبذل من أجل حلحلة كافة الإشكاليات التي تعترض سير العمل الأمني بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.