بعد سن الأربعين.. اخصائية تغذية تكشف عن الأطعمة التي تحافظ على صحة الرجال

كشفت أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة الدكتورة ماريا كارداكوفا، عن المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو “موسكو تتحدث” إلى المواد الغذائية والأطعمة، التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم الأربعين من العمر.

ووفقا لها، تعتمد هذه المسألة على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضروات حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وتقول، “عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضروات

بازدراء في نظامهم الغذائي. مع أن التوصيات والتعليمات، تؤكد على أن خطر أمراض

القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم“.

وتضيف، كما أن الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضا، بحسب الموقع نوفوستي.

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