صنع الله يستعرض نشاط فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مدير عام فرع المؤسسة في مدينة بنغازي خالد الخفيفي نشاط الفرع ومشاريعه والأهداف التي يعتزم تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وقال المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ومراقبة سير العمل بالجهات التابعة لها للوقوف على المستجدات والتحديات وتذليل الصعاب التي تحد من انجاز أهدافها.

وأضافت أن مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، خالد الخفيفي، استعرض من جانبه خلال الاجتماع جملة من الأعمال التي نُفذت، والجاري تنفيذها والتي هي قيد الإنشاء، مرفقة بالخرائط والمستندات ذات الصلة، متضمناً نتائج الجرد وجملة من التوصيات.

وقدم الخفيفي خلال لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تقريرًا شاملًا عن أعمال ونشاطات فرع المؤسسة بمدينة بنغازي، مشيرا إلى المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي تطمح المؤسسة في الوصول إليها وتحقيقها.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحاضرين للاجتماع من جهتهم بالجهود الاستثنائية التي بذلها مدير عام فرع المؤسسة فرع بنغازي والموظفين، من أجل الرفع من أداء المؤسسة، رغم الظروف والتحديات والصعوبات التي واجهتهم.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في ختام الاجتماع على تفاني وإخلاص مدير فرع المؤسسة في بنغازي خالد الخفيفي، وجهوده المبذولة والأعمال المنجزة خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل التكاتف بين موظّفي ومدير عام الفرع.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، وعضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير.

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