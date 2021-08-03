مدير أمن البيضاء: جمهور الأخضر تعرض للاعتداء خارج أسوار ملعب بنينا

بعث مدير أمن البيضاء عادل عمر خطابا إلى مدير وزير الداخلية، بشأن بيان رابطة جمهور نادي الأخضر وأهالي البيضاء، على خلفية أحداث مباراة الأهلي طرابلس والأخصر البيضاء أول من أمس الأحد.

وجاء في خطاب مدير الأمن الذي طالعته “الساعة 24” أن جمهور نادي الأخضر تواجد خارج أسوار ملعب المباراة (ملعب بنينا)، بمسافة لا يمكن معها التأثير على المباراة، وحصلت مشادة بينهم وجهاز مكافحة الظواهر السلبية، حصل على أثرها اعتداء على مشجعي نادي الأخصر.

وأشار الخطاب إلى تواجد أطفال بين الجمهور حضروا مع ذويهم لمشاهدة المباراة، وتشجيع النادي، لافتا إلى أن الاعتداء بدأ بالألفاظ النابية والضرب بالعصي الكهربائية ثم الرماية بالرصاص الحي ومطاردتهم بالسيارات المدرعة، مما سبب احتقانا بين مشجعي النادي وأهالي مدينة البيضاء وإثارة الفتنة بينهما.

وأرفق مدير الأمن بيان رابطة جمهور نادي الأخضر، الذي وصف وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم بالمليشياوي، واتهمته باستخدام العربات المجنزرة لدهس المشجعين خارج الملعب، وأنه لولا تدخل كتيبة طارق بن زياد لكان هناك سيل من الدماء.