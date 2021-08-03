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الحاسي: التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في 1912

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” السابقة، أن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في عام  1912.

الحاسي، المقرب من الإخوان، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “مسترشدًا بصورة من موسوعة ويكيبيديا حول تفاصيل معاهدة أوشي أو معاهدة لوزان الأولى: إن التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا في 3 أكتوبر 1912 بمنطقة أوشي لوزان بسويسرا وقعت كلا من الإمبراطورية العثمانية والدولة الإيطالية على وثيقة كتبت بالفرنسية تخلت بها الامبراطورية عن الإيالة الليبية لإيطاليا”.

وأوضح أن ”السلطان العثماني أصدر مرسومًا يمنح ليبيا استقلالها الذاتي في ذلك التاريخ”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • أنها قراءة معكوسة للتاريخ فالدولة العثمانية تخلت عن ولايتها في ليبيا في احلك فتراتها التاريخية وبقي الليبيون وحدهم في مقاومة الاستعمار الإيطالي البغيض بما يملكونه من إمكانيات بسيطة ولكن بإيمان راسخ وببسالة وشجاعة منقطعة النظير وبثبات على الحق وقاوموا قوة إيطاليا الفاشية لمدة اكثر من عشرين سنة الى ان سقطت آخر قلاع المقاومة في برقة الشامخة بأسر شيخ المجاهدين عمر المختار وشنقه وهو مرفوع الرأس لم يستسلم أو يلين لهذا المحتل البغيض.

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