4 مقترحات للقاعدة الدستورية في طريقها إلى ملتقى الحوار

اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أمس مداولاتـها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا.

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