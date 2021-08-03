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4 مقترحات للقاعدة الدستورية في طريقها إلى ملتقى الحوار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أمس مداولاتـها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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