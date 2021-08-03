4 مقترحات للقاعدة الدستورية في طريقها إلى ملتقى الحوار

اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أمس مداولاتـها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
هذا ما قالته البعثة الأممية في افتتاح اجتماع لجنة التوافقات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الحاسي: التاريخ الحقيقي لاستقلال ليبيا صنعه السلطان العثماني في 1912
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
المنقوش والتميمي يؤكدان ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مدير أمن البيضاء: جمهور الأخضر تعرض للاعتداء خارج أسوار ملعب بنينا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك