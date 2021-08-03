المعداني: أزمة الوقود في سرت ستنتهي بشكل كامل قريبًا

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع مديري شركة الراحلة والشرارة ومندوب عن الطرق السريعة.

وبحث المعداني، طريقة التواصل التي حدثت مع الشركات الناقلة بمستودع مصراتة، والإجراءات التي تمت من فروع الشركات المذكورة.

وأكد أنه أصدر تعليماته لمكتب الحجز في مصراتة، وعلى أصحاب محطات الطرق السريعة التواصل وحجز الكميات.

وأشار إلى أن أزمة الوقود في سرت ستنتهي بشكل كامل قريبًا، موضحا أنه بخصوص غاز الطهي لازالت الاتصالات جارية وسيكون هناك حل نهائي لنقص الغاز في سرت.

بدوره، أكد مدير شركة الشرارة الذهبية محمد ديوب، الوصول إلى الاتفاق بموجبه بقرب البدء في الحجوزات.

من جانبه، أكد مدير شركة الراحلة المبروك عبد الله، أنه خلال اليومين القادمين سيتم البدء في الحجز.

وفي المقابل أوضح مندوب شركة الطرق السريعة أنه تم التواصل مع المدير العام لشركة الطرق السريعة محمد الأحرش بشأن الحجوزات.

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