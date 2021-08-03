شباب الجبل يواصلون أعمالهم في استكمال محطة 220 الزنتان

يواصل مجموعة من شباب مناطق الجبل أعمال استكمال محطة 220 الزنتان والتي ستعمل على إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في تلك المناطق، حيث يواصل العمل لتسوية المحطة وتجهيزها لنقل المحولات.
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قناة ليبيا
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