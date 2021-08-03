صالح همة: أطالب بتغير المادة السادسة في مشروع قانون انتخاب الرئيس

طالب عضو مجلس النواب، صالح همه، بتغيير المادة السادسة في مشروع قانون انتخاب الرئيس، لتصبح حكمًا باتًا في أي جريمة أو جناية.
همه، وخلال كلمته في جلسة النواب، قال: “اتفق مع النائب محمد لينو في تغيير المادة الثالثة ليكون نصها “ألا يكون متزوجاً من غير العربية” فنحن لا نستطيع إلغاء علاقات المصاهرة والنسب مع الإخوة العرب”.
وأضاف؛ “هناك بعض الأحكام القضائية مُسيسة وتم الحكم على بعض الشخصيات الليبية بالإعدام والمؤبد حتى دون وجودهم”.
وأردف «همه» قائلًا “لا داعي للانتقائية في الألفاظ ويكون النص صريحاً بــ”ألا يكون قد حكم عليه حُكماً باتاً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة” وبذلك يكون النص واضح وصريح وغير قابل للمقاسات السياسية”.
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