صالح همة: أطالب بتغير المادة السادسة في مشروع قانون انتخاب الرئيس

طالب عضو مجلس النواب، صالح همه، بتغيير المادة السادسة في مشروع قانون انتخاب الرئيس، لتصبح حكمًا باتًا في أي جريمة أو جناية.

همه، وخلال كلمته في جلسة النواب، قال: “اتفق مع النائب محمد لينو في تغيير المادة الثالثة ليكون نصها “ألا يكون متزوجاً من غير العربية” فنحن لا نستطيع إلغاء علاقات المصاهرة والنسب مع الإخوة العرب”.

وأضاف؛ “هناك بعض الأحكام القضائية مُسيسة وتم الحكم على بعض الشخصيات الليبية بالإعدام والمؤبد حتى دون وجودهم”.

وأردف «همه» قائلًا “لا داعي للانتقائية في الألفاظ ويكون النص صريحاً بــ”ألا يكون قد حكم عليه حُكماً باتاً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة” وبذلك يكون النص واضح وصريح وغير قابل للمقاسات السياسية”.

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