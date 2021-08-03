آلاعيب الانتخابات.. باشاغا: سنشجع نساء ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي

زعم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة السراج المنتهية ولايتها، أنه سيشجع النساء في ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي، وذلك في محاولة لاستمالتهن من أجل الحصول على أصواتهن في انتخابات الرئاسة المقبلة.

باشاغا، الذي يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “بلغت نسبة النساء المسجلات حديثا في سجل الناخبين 43 بالمئة، وهي نسبة جيدة نتطلّع إلى دعمها”، وفقا لقوله.

وأضاف: “سنواصل تشجيعنا نساء ليبيا على الانخراط في الشأنين العام والسياسي ولعب دورهن المحوري في التغيير والتحول الديمقراطي”، على حد وصفه.

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