التكبالي: الإخوان مكنوا داعش من التواجد في مدن الغرب الليبي

قال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، إن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا مكنت تنظيم داعش الإرهابي من التواجد في كل المدن الغربية الشمالية في ليبيا، لاسيما في مدينتي صبراتة والزاوية، مؤكدا أن أعدادهم تتزايد، وأنهم على مقربة من إعلان دولتهم الإسلامية في البلاد.

التكبالي، وفي تصريح لصحيفة الدستور الصحفية، أوضح أنه انضمم نحو 75 فردا للتنظيم في ليبيا، حيث يتلقون التدريبات على يد أنصار الشريعة وشورى بنغازي في صبراتة، موضحا أنهم كانوا يتدربون في منطقة الخطاطبة وسط المدينة قبل افتضاح أمرهم وخروجهم من المدينة.

وأكد أن أهالي مدينة صبراتة جميعهم يعلمون بالأمر؛ حيث يعتمد عناصر التنظيم التجول كيفما شاؤوا ليلا بسياراتهم التي ترفع عليها أعلامهم السوداء، فيما يعتمدون بالنهار استعمال سيارات وصفها بـ”المموهة”، المجهزة ببنادق الكلاشنكوف والمسدسات ورشاشات “أر بي جي” بعيدة المدى.

وعن دور الإخوان، قال التكبالي: «إن الجميع يعلم أن كل المتطرفين بما فيهم داعش خرجت من تحت عباءة تنظيم الإخوان»، مشددا على أن الأخير لازال يواصل تقديم الدعم اللوجيستي والمعنوي لعناصر داعش، بل حتى يحتفظ بعلاقات حميمة معهم، لاستخدامهم في الوقت المناسب لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف خلط الأوراق وإنهاء كل شيء بما فيه النظام.

وأكد التكبالي أن القيادات الإخوانية تتواصل بشكل وثيق مع المتطرف شعبان مسعود خليفة هدية المكنى بـ”أبو عبيدة الزاوي”، وأيضا بـ محمد سالم بحرون المكنى بـ”الفار”، وكلاهما ينتميان لداعش، لافتا إلى أن الأمور تمضي فيما بينهم بشكل جيد ولا يقابلون أي صعوبة في التواصل أو في تنفيذ أعمالهم في كل المدن الغربية الساحلية، من خطف وسطو وتهريب.

وأشار إلى أن 1500 عنصر من تنظيم داعش دخلوا إلى دولة عربية مجاورة بعد انتهاء تدريباتهم في ليبيا، كاشفا عن أنه حاليا يتدرب 75 فردا على يد تنظيمي أنصار الشريعة وشورى بنغازي في ليبيا، وأن “جبل الشعابي” الواقع بين الدولتين أصبح مقر داعش الدائم.

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