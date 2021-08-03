ليبيا الان

سميو : إرسالنا لإيطاليًا عينات للمصابين بكورونا للتأكد من وجود “دلتا” في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

3 أغسطس، 2021 5:19 م

1

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك