العقوري: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية على أساس 3 دوائر

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، بضرورة النص على إجراء الانتخابات الرئاسية بناءً على أساس الدوائر الانتخابية الثلاثة.

العقوري خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة لمناقشة قانون انتخاب الرئيس، انتقد المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية بناءً على أساس الدائرة الواحدة، مطالبًا بضرورة إلغاء النص على شرط حصول المرشح على تزكية 20 نائبا لإجازة ترشحه، فيما شدد على ضرورة إدخال معايير أخرى بخصوص شروط الترشح للانتخابات دون الاكتفاء بمعيار الكثافة السكانية.

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