بناءً على تعليمات اللواء أحمد سالم.. الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة سرت تبحث ظاهرة الرماية العشوائية

عقدت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة سرت، اجتماعاً موسعاً، لبحث ظاهرة الرماية العشوائية فى المناسبات واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال المخالفين.

الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدى سرت، أمس الإثنين، حضره آمر سرية الشرطة العسكرية سرت، وآمر التوجيه المعنوس سرت، وأعضاء من دائرة الإستخبارات العسكرية الوسطى، ومديرية أمن سرت وجهاز الأمن الداخلي سرت، وجهاز البحث الجنائي سرت، وعميد بلدية سرت، وبعض من مشائخ وأعيان مدينة سرت، جاء بناءً على تعليمات آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

