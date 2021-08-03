ليبيا الان

بناءً على تعليمات اللواء أحمد سالم.. الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة سرت تبحث ظاهرة الرماية العشوائية

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقدت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة سرت، اجتماعاً موسعاً، لبحث ظاهرة الرماية العشوائية فى المناسبات واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال المخالفين.

الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدى سرت، أمس الإثنين، حضره آمر سرية الشرطة العسكرية سرت، وآمر التوجيه المعنوس سرت، وأعضاء من دائرة الإستخبارات العسكرية الوسطى، ومديرية أمن سرت وجهاز الأمن الداخلي سرت، وجهاز البحث الجنائي سرت، وعميد بلدية سرت، وبعض من مشائخ وأعيان مدينة سرت، جاء بناءً على تعليمات آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك