القلال يحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الأكسجين

حذر مدير مركز العزل الصحي شكشوك، سعيد القلال، من كارثة إنسانية بسبب نقص الأكسجين، حيث إن الكمية الموجودة لا تكفي الثماني حالات الموجودة في المركز حتى يوم غد، وعليه يناشد القلال الجهات المختصة بتوفير الأكسجين لمراكز العزل بشكل عاجل.
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قناة ليبيا
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