وكالة “نوفا” الإيطالية: وزير الخارجية الإيطالي بحث مع القائد العام العملية السياسية والميزانية وقانون الانتخابات

نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر ليبية قولها إن لقاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم أمس الاثنين ببنغازي، جرى في أجواء “جيدة جدا”.

وكشفت ذات المصادر أن مباحثات الطرفين تركزت حول الخطوات التالية المتعلقة بتطبيق العملية السياسية على إثر إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد في 30 يوليو الماضي، بالإضافة إلى مسألة التوافق على قانون الانتخابات والمصادقة على الميزانية، التي يمكن للجانب الإيطالي أن يلعب فيها دورا بارزا في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر مستفيدا من موقفه المحايد المعترف به لدى السلطات الليبية، في كل من طرابلس وبرقة.

وأكدت نفس المصادر أن إقرار الموازنة لا يعد مرحلة في خارطة الطريق للعملية السياسية فحسب، وإنما أيضًا وسيلة لإدارة الدولة معتبرة بذلك أن اعتمادها مسألة ملحة وذات أولوية، وكالة “نوفا”.

وأفادت المصادر الليبية، بأن دي مايو بحث خلال لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة، ضرورة المصادقة على قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والتي يتطلع إليها كل من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

وتابعت الوكالة بأنه خلال اللقاء، أكد الوزير الإيطالي مجددًا على دعم إيطاليا لتسهيل أي عملية سياسية شاملة يجريها الليبيون بأنفسهم.

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