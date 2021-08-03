نائب رئيس الحكومة يزور مصلحة أمن المرافق والمنشآت

زار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان ابوجناح” اليوم الثلاثاء مقر مصلحة أمن المرافق والمنشآت.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن ابوجناح عقد على هامش الزيارة اجتماعاً مع رئيس المصلحة بحضور مستشار نائب الرئيس عقيد علي ابوريمة لمناقشة سير العمل بالمصلحة والجهود التي تقوم بها

واستمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشروح وافية من قبل رئيس المصلحة حول المهام المكلفة بها في تأمين وحراسة المرافق والمنشآت وكذلك مهام تأمين شحنات العملة لكافة المدن والمناطق وتقديم أفضل الخدمات.