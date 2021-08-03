لجنة حقوق الإنسان بليبيا: نحمّل الداخلية سلامة المختطف ” افريطيس” بطرابلس

عبرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ تجاه اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج افريطيس في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية مساء أمس الاثنين.
وأدانت اللجنة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، واعتبرتها انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان تتصاعد مؤشراته بشكل ملحوظ وكبير خلال هذه الفترة .
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان طالعته “الساعة 24″، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لكشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه.
وحملت اللجنة مسؤولية سلامة اغريطيس وحياته للخاطفين، كذلك لوزارة الداخلية جراء الفشل في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من مثل هكذا جرائم.
وطالبت اللجنة بالعمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية، كما طالبت السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية من خلال العمل الجدي على ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة وحياة المواطنين، والقضاء على هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن “افريطيس اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري”.
وأردف المصدر، أن ” افريطيس كان قد وصل السبت إلى طرابلس قادما من بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وأقاموا بفندق المهاري”، لافتًا إلى أن حادث الاختطاف “وقع عصر أمس الإثنين”.
أضف تعليقـك