لإنجاز القاعدة الدستورية.. رسالة أممية لحسم خلافات لجنة التوافقات

حث الأمين المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على العمل على تقديم المقترحات النهائية المتعلقة بالقاعدة الدستورية المنظمة لانتخابات 24 من ديسمبر المقبل، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي؛ للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها إلى جانب بيان آلية التصويت المتفق عليها.

وذكر “زينينغا”، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة استئناف أعمال اللجنة، أن المجتمعين قد طرحوا أربعة مقترحات بخصوص القاعدة الدستورية؛ إلا أنهم لم يحسموا الخلاف بشأن إحالة المقترحات مجتمعة لملتقى الحوار أو التوافق على مقترح.

وتأمل البعثة الأممية في أن ينجح الملتقى العام للحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية للوفاء باستحقاقات خارطة الطريق التي تقود إلى إجراء انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

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