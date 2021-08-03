منظمة حقوقية: مرور شهرين على اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر اجدابيا

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لفتح تحقيق شامل في واقعة اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع اجدابيا ورئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني أجدابيا الناشط منصور عاطي بعد مرور شهرين على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة أجدابيا.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في ذكرى مرور 60 يوم على اختطاف عاطي مطالبتها مكتب المحامي العام بنغازي ومديرية أمن أجدابيا بفتح تحقيق شامل في الواقعة، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه، محملة الخاطفين مسؤولية سلامة عاطي وحياته .

وحثت اللجنة السلطات المختصة على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني، مطالبة بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين.

وحملت اللجنة السلطات المختصة، مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والعاملين بميدان العمل الإنساني والطبي والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص .

وشددت اللجنة على أن الاعتداء على الأطقم والعناصر الطبية، ومن بينها الهلال الأحمر إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وجريمة ترقي إلى مصاف جرائم الحرب بحسب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.