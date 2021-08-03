مصادر إعلامية: حفتر ودي مايو بحثا قانون الانتخابات والميزانية

أكدت مصادر ليبية أن لقاء قائد الجيش خليفة حفتر ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بحث التوافق على قانون الانتخابات والمصادقة على الميزانية

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية فإن اللقاء جرى في أجواء “جيدة جدا“. بمدينة بنغازي وتركز حول الخطوات التالية المتعلقة بتطبيق العملية السياسية إثر إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد في 30 يوليو. بالإضافة إلى مسألة التوافق على قانون الانتخابات والمصادقة على الميزانية، التي يمكن للجانب الإيطالي أن يلعب فيها دورا بارزا في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر مستفيدا من موقفه المحايد المعترف به لدى السلطات الليبية، في كل من طرابلس وبرقة بحسب الوكالة.

وأكدت نفس المصادر أن إقرار الموازنة لا يعد مرحلة في خارطة الطريق للعملية السياسية فحسب، وإنما أيضًا وسيلة لإدارة الدولة معتبرة بذلك أن اعتمادها مسألة ملحة وذات أولوية.

وأفادت المصادر بأن دي مايو بحث خلال لقائه بحفتر، ضرورة المصادقة على قانون الانتخابات المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والتي يتطلع إليها كل من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير الايطالي مجددًا على دعم إيطاليا لتسهيل أي عملية سياسية شاملة يجريها الليبيون بأنفسهم.