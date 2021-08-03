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“المركزي” يشرع في تنفيذ إجراءات منحة الأبناء تحت 18 سنة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر حكومي لـ”218″ إن إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي؛ باشرت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ منحة الأبناء تحت الـ18 سنة من مخصصات الربع الثاني للعام الجاري 2021.

المصدر؛ أوضح أن إدارة العمليات ستُحيل المعاملات كافة للمصارف التجارية، خلال ساعات؛ تمهيدًا لصرفها لمستحقيها.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرارات التي خلص لها اجتماع الاثنين، الذي ضمّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير؛ لمعالجة مشكلة المقاصة ومنحة الأبناء المعطلة.

ووجّه الدبيبة خطابا عاجلا لوزارة المالية بمباشرة الإجراءات لصرف المنحة من تاريخ الأول من يناير الماضي دون انقطاع استنادًا إلى القانون 27 لسنة 2013 المعد بشأنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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