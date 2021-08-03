الداخلية: إطلاق حملات أمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة ووقف البناء العشوائي

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه الأراضي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن السرية الأولى التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شنت حملة موسعة رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الحملة قامت بجولة أمنية موسعة داخل مناطق “القويعة، القره بوللي، قصر خيار” لضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي والمباني قيد الإنشاء بناء على تعليمات النائب العام.

واختتمت أنه من خلال هذه الجولة تم ضبط عدد من المخالفات وإيقاف عدد من المباني التي مازالت قيد الإنشاء، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.