ليبيا الان

السفير التونسي: سنعيد المهاجرين التونسيين من طرابلس قريبا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار الأسعد عجيلي سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس.

والتقى السفير التونسي، مبروك عبد الحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أكد أنه سيتم الإفراج عن كافة المهاجرين التونسيين خلال اليومين القادمين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، وفقا لبيان للسفارة التونسية.

وأشار البيان الذي طالعته “الساعة 24″، أنه خلال الفترة القادمة ستنتهي الإجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة لإعادة مواطنيها لبلدهم.

واطلع سفير الجمهورية التونسية بطرابلس رفقة القنصل العام على أوضاع المهاجرين التونسيين، مطمئنا إياهم على قرب الإفراج عنهم، بحسب بيان السفارة.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك