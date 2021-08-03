السفير التونسي: سنعيد المهاجرين التونسيين من طرابلس قريبا

زار الأسعد عجيلي سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس.

والتقى السفير التونسي، مبروك عبد الحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أكد أنه سيتم الإفراج عن كافة المهاجرين التونسيين خلال اليومين القادمين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، وفقا لبيان للسفارة التونسية.

وأشار البيان الذي طالعته “الساعة 24″، أنه خلال الفترة القادمة ستنتهي الإجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة لإعادة مواطنيها لبلدهم.

واطلع سفير الجمهورية التونسية بطرابلس رفقة القنصل العام على أوضاع المهاجرين التونسيين، مطمئنا إياهم على قرب الإفراج عنهم، بحسب بيان السفارة.