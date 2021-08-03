غدامس.. أغلب المصابين بكورونا أعراضهم خفيفة

تقرير/ 218

تعاني بلدية غدامس تعاني كغيرها من المدن الليبية من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، غير أن المطمئن هو أن أغلب الحالات تظهر عليها أعراض خفيفة لكن تبقى المخاوف قائمة في ظل عدم التزام المواطنين هناك بالإجراءات الصحية الخاصة بالفيروس – وفقا لما ذكرته أم كلثوم هيبة مديرة قسم الفلترة ل 218.

وأكدت “أم كلثوم هيبة” أن أكثر من 80% من المصابين لا تظهر عليهم إلا أعراض خفيفة ما يجعلهم فقط يلتزمون بالحجر المنزلي وأخذ بعض الأدوية والفيتامينات التي تساعدهم على الشفاء من الفيروس.

وبحسب المعطيات المتوافرة لم تفرض بلدية غدامس تطبيقا جديا لقرار الحظر ويبرز ذلك من خلال مواصلة إقامة الحفلات والمناسبات والمآتم، الأمر الذي سيسهم في تفاقم الوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابة بكورونا

ورغم تعافي أغلب المرضى من الفيروس تحذر إدارة قسم الفلترة والعاملون بجناح العزل في مستشفى غدامس العام من تهاون المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الصحية الموضوعة للتقليل من تفشي الجائحة بين المواطنين خشية أن يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة خاصة في ظل النقص الحاد بالموارد البشرية والمادية في مستشفى غدامس العام.

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