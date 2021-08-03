هاتف ليبيا: استئناف أعمال توصيل خط الألياف البصرية للرابطة بغريان

استأنفت شركة هاتف ليبيا بمنطقة الجبل الغربي العمل على استكمال المشروع المشترك مع بلدية غريان لإيصال خط الألياف البصرية إلى الفرع البلدي الرابطة وذلك بعد إتمام أعمال حفر المسار بطول (7،5) كيلو متر .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن فرق العمل الفنية بالشركة بدأت اليوم الثلاثاء في ضخ الهواء في المواسير لتجريبها.

وأوضحت الشركة أنه يتم تجريب الخط للتأكد من سلامة التركيب، وعدم التسرب تمهيدًا لمد كوابل الألياف البصرية الي الفرع البلدي الرابطة لتطوير خدمات الاتصالات والتقنية.

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