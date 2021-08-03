مركز العزل شكشوك بجادو: الوضع خرج عن السيطرة ونحذر من كارثة إنسانية

أعلن مركز العزل شكشوك ببلدية جادو، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ وخروج الوضع عن السيطرة، داعيا كل من يمتلك أسطوانة أكسجين التوجه بها إلى المركز لمساعدة المصابين والمرضى.

ودعا المركز في نداء له ، قائلا: «أي شخص عنده أسطوانة أكسجين أو أي جهة عندها أسطوانات يتوجهون بها لمركز العزل الصحي شكشوك الأمر في غاية الأهمية».

وعرض المركز مقطع فيديو، عبر صفحته بفيسبوك، يشكو فيه من قلة اسطوانات الأكسجين الممتلئة وكثرة الفارغة، مؤكدا أن هناك 18 أسطوانة ممتلئة تكاد تكفى المرضى للصباح.

وحذر مدير مركز العزل الصحي شكشوك، سعيد القلال، من كارثة إنسانية بسبب نقص الأكسجين، حيث إن الكمية الموجودة لا تكفي الثماني حالات الموجودة في المركز حتى يوم غد، مناشدا الجهات المختصة بتوفير الأكسجين لمراكز العزل بشكل عاجل.