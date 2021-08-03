وزير الخارجية الإيطالي: التزامنا ثابت وندعو الآن إلى التركيز على الانتخابات المقبلة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو، في منشور شاركه على حسابه الشخصي الخاص على فيسبوك في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التزام إيطاليا ثابت وهي تعمل بلا كلل وأن “النتائج قادمة”.

دي مايو، ووفقاً لما نقلته وكالة نوفا الايطالية للأنباء، أضاف: أن “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ميلاد حكومة وحدة وطنية، لم يكن متوقعا قبل عام، الآن دعونا نركز على الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر”.

وأوضح الوزير الايطالي أن “زياراتي اليوم إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، كانت للتأكيد على ذلك للمؤسسات المحلية، لذلك يجب أن يشكل اجراء انتخابات حرة وديمقراطية مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تتقدم بدافع من المجتمع الدولي وفي مقدمته إيطاليا “.

وختم منشوره بالقول إن “مساعدة ليبيا، من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية أيضا، تعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط​​، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة”، مشددا في هذا الصدد بأن “بلدنا يعد نقطة مرجعية واضحة، وسنرافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المنشود”.

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